انت الان تتابع بعد فضيحة رادس.. الاتحاد المغربي يلجأ للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

الترجي والوداد

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، 4 قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم السبت، بمقر الاتحاد لتدارس أحداث موقعة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال، والتي جمعت بين الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، وجاءت كالآتي وفقًا لقناة الرياضية المغربية على تويتر: مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة، مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.

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وتوج الترجي بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه ضد الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم. وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية الـ«VAR»،