انت الان تتابع ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

ليونيل ميسي Advertisements

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.

وقال النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد كان حضوره جيدا لكلينا، لأننا نرغب دائما في التحسن، إنها منافسة وواضح أن المنافسة أصبحت أقوى عموما في إسبانيا بوجوده"، وأضاف نجم برشلونة حول رونالدو: "إن الليجا بأكملها تفتقده". وكان كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال قد رحل عن صفوف فريق ريال مدريد الصيف الماضي