الان تتابع المملكة تنضم للشبكة العالمية Europe Active والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت الهئة العامة للرياضة، السبت، أن المملكة العربية السعودية تنضم للشبكة العالمية Europe Active المُعتمِدة للمدربين المحترفين والبرامج الرياضية من خلال معهد إعداد القادة. وذكر الحساب الرسمي للهيئة على تويتر أن خطوة انضمام للشبكة العالمية مهمة للغاية في عملية اعتماد مدربين محترفين على مستوى العالم والبرامج الرياضية.

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