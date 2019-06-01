الان تتابع نهائي دوري الأبطال: تشكيلة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
في الصدام الذي تشهده العاصمة الإسبانية مدريد لمباراة من العيار الثقيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى ليفربول إلى الظفر باللقب الأوروبي السادس في مسيرته، فيما يمني مشجعو توتنهام الأنفس بتحقيق أول إنجاز أوروبي في تاريخ النادي.
وأعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيلة فريقه، المكونة من:
أليسون بيكر (حارس مرمى)، ترنت ألكسندر أرونولد وفيرجل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون (مدافعون)، جورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون وفابينيو (لاعبو وسط)، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو (مهاجمون).
وفي المقابل، من المنتظر أن يبدأ توتنهام بالتشكيلة التالية:
هوغو لوريس (حارس مرمى)، كيران تريبير وتوبي ألديرفايرلد ويان فيرتونغن وداني روز (مدافعون)، هاري وينكس وموسى سيسوكو وكريستيان إريكسن وديلي ألي وهيونغ مين سون (لاعبو وسط)، هاري كين (مهاجم).
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