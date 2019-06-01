شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الأبطال.. محمد صلاح يتقدم بالهدف الأول أمام توتنهام من ركلة جزاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقدم الدولي المصري محمد صلاح بالهدف الأول لفريق ليفربول من ركلة جزاء في شباك توتنهام الإنجليزي في الدقيقة الثانية. وكان الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الريدز عقب لمسة يد للمدافع داخل منطقة الجزاء.

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