شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يتحدث عن أهم مميزات محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدّث محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق، عن مميزات محمد صلاح، قائلا إن «أهم ما يميز صلاح السرعة في التفكير، والسرعة في الأداء، والرؤية المميزة».

وأضاف «أبوتريكة»، خلال تحليل قصير، أُذيع عبر bein sport، مساء السبت، أن أهم ما مرّ به صلاح في الموسم الثاني مع كلوب: «الهدوء والثقة أمام المرمى».

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وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وضم تشكيل ليفربول:

أليسون، ألكسندر أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرستون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.