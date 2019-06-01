صلاح فى نهائى الأبطال.. الإفطار فى نهاية الشوط الأول واحتمالية هطول الأمطار 0%

مصراوي ينطلق موعد الأفطار فى العاصمة الأسبانية مدريد فى تمام الساعة 9:38 بتوقيت القاهرة واسبانيا أى قبل نهاية الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويواجه ليفربول نظيره توتنهام فى تمام الساعة التاسعة مساءاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو . ويصل الصيام فى العاصمة مدريد إلى نحو 17 ساعة وهو ما يعني أن محمد صلاح نجم ليفربول وزميليه ساديو ماني وشيردان شاكيري بالإضافة إلي نجم توتنهام الفرنسي موسى سيسوكو سيفطرون قبل خمسة دقائق فقط من نهاية الشوط الأول في حالة إن قرر أحد منهم...

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