سوبر كورة.. لمس أكتاف فى أزمة الدورى.. الأهلى بشعار "يبقى الجدول على ما هو عليه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال لعبة القط والفار قائمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بسبب أزمة المباريات المؤجلة التى سيطرت على المشهد الكروى فى الأيام الأخيرة، نظرا لتمسك القلعة الحمراء بإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث خرج النادى الأهلى ببيان لا يعكس أى قرار حاسم حول موقفه من جدول المسابقة، حتى أصبح شعار المرحلة "تبقى الأزمة على ماهو عليه". لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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