شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكشف إصابة إسلام عبد النعيم بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إسلام عبد النعيم، لاعب فريق طلائع الجيش المعار إلى نادى الجونة، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال تدريبات الفريق الساحلى، لينتهى موسمه مع فريقه الحالى، حيث سيجرى عملية جراحية خلال الفترة الجارية.

ونشر نادى الجونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أمنيات بالشفاء العاجل لإسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق الساحلى بعد الإصابة التى تعرض لها والتى ستبعده عن الملاعب لمدة تقارب من الستة أشهر.