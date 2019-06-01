شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتناول الإفطار غدا بالإسكندرية بسبب معسكر مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، سفر الفريق الأبيض عصر غد الأحد إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى العاشرة من مساء بعد غد الإثنين بملعب المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجوله الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأخير غدا بالإسكندرية بعد تناول وجبة الإفطار استعدادا لمواجهة حرس الحدود، بعدما تراجع الجهاز الفنى عن الانتظام فى معسكر مبكر قبل المباراة، حيث سيخوض الفريق مرانه بشكل طبيعى على ملعبه مساء اليوم السبت.

ويخوض الزمالك تدريب الغد على ملعب فندق الإقامة بناءً على طلب خالد جلال المدير الفني الجديد.