الزمالك يتناول الإفطار غدا بالإسكندرية بسبب معسكر مواجهة الحدود

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأخير غدا بالإسكندرية بعد تناول وجبة الإفطار استعدادا لمواجهة حرس الحدود، بعدما تراجع الجهاز الفنى عن الانتظام فى معسكر مبكر قبل المباراة، حيث سيخوض الفريق مرانه بشكل طبيعى على ملعبه مساء اليوم السبت.
ويخوض الزمالك تدريب الغد على ملعب فندق الإقامة بناءً على طلب خالد جلال المدير الفني الجديد.
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