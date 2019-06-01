شكرا لقرائتكم خبر عن "محارب" الأهلي يرحب بالعودة لسموحة فى الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب إسلام محارب، لاعب الأهلي، بالعودة إلى ناديه السابق سموحة الصيف المقبل، حال اتخاذ قرار نهائى بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ولم يشارك محارب مع الأهلي منذ فترة طويلة لوجهة نظر فنية خاصة بالمدير الفنى مارتن لاسارتى الذى استبعد اللاعب من حساباته منذ عدة أشهر.
ودخلت عدة أندية محلية فى مفاوضات مع "محارب" الأهلي، من بيها سموحة الذى سبق وتألق محارب بقميصه قبل انتقاله للأهلى.
ولم يبت لاعب الأهلي فى هذه العروض انتظاراً لتحديد مصيره مع القلعة الحمراء، لكنه أعلن للمقربين له أنه لا يمانع فى العودة لسموحة حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن الأهلي الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "محارب" الأهلي يرحب بالعودة لسموحة فى الصيف.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.