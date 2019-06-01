شكرا لقرائتكم خبر عن "محارب" الأهلي يرحب بالعودة لسموحة فى الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب إسلام محارب، لاعب الأهلي، بالعودة إلى ناديه السابق سموحة الصيف المقبل، حال اتخاذ قرار نهائى بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك محارب مع الأهلي منذ فترة طويلة لوجهة نظر فنية خاصة بالمدير الفنى مارتن لاسارتى الذى استبعد اللاعب من حساباته منذ عدة أشهر.

ودخلت عدة أندية محلية فى مفاوضات مع "محارب" الأهلي، من بيها سموحة الذى سبق وتألق محارب بقميصه قبل انتقاله للأهلى.

Advertisements

ولم يبت لاعب الأهلي فى هذه العروض انتظاراً لتحديد مصيره مع القلعة الحمراء، لكنه أعلن للمقربين له أنه لا يمانع فى العودة لسموحة حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن الأهلي الصيف المقبل.