سوبر كورة.. كيف احتفل ثنائى الزمالك برحيل جروس فى مطعم جامعة الدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان عدد كبير من جماهير نادي الزمالك حزنها الشديد بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء، لكن الوضع كان مختلفا لدى بعض اللاعبين الذين أبدوا سعادة كبيرة برحيل الخواجة.

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