هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الليلة أمام ليفربول، في نهائي دوري الأبطال والمقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: هوجو لوريس. في خط الدفاع: داني روز – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيريلد – كيران تريبيير. في خط الوسط: موسى سيسوكو – هاري وينكس – ديلي آلي – كريستيان ايريكسين. في خط الهجوم: هاري كين – وهيونج مين سون.

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