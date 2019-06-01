شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وضم تشكيل ليفربول:

Advertisements

أليسون، ألكسندر أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرستون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

وعلى مقاعد البدلاء:

مينوليه، لوفرين، ميلنر، جوميز، ستوريدج، مورينو، لالانا، تشامبرلين، شاكيري، أوريجي، كويمين كيليهر، ريان بريوستر.