شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدوري، وذلك في ضوء قرارات المجلس السابقة التي اتخذها في اجتماعه الطارئ الذي جرى، الجمعة الموافق 25ـ 5ـ 2019، وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كل جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.. كما قرر المجلس

– اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وذلك بناءً على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة.

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– تفويض إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15 يونيو. وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش.

– تشكيل لجنة ثلاثية تضم إبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي.

– الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي وتفويض الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط باختيار أعضاء اللجنة.

هذا واعتبر المجلس جلسته ممتدة لاجتماع آخر.