شكرا لقرائتكم اتحاد التايكوندو يدعم لجنة المدربين لتطوير اللعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو سليم رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكوندو على أهمية نجاح وتفعيل لجنة المدربين وعملها حتى تقوم بالمهام التى تشكلت لأجله. جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد التايكوندو مع لجنة المدربين التى تم تشكيلها خلال الساعات الماضية ، بمقر الاتحاد وبحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة. Advertisements وحضر الجلسة أعضاء لجنة المدربين وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى. كان اتحاد التايكوندو شكل لجنة مدربين تتضمن كل من: سيف العربى رئيسا ،وعويس عبد النبى نائبا له ، وأحمد عبد الغفار مقررا ، وفى العضوية كل من صلاح رشدى ، وإيهاب البرى ، ومحمد شافعى، وحسنى الغندور، ومروة صلاح، وإسماعيل مهران.

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