شكرا لقرائتكم 25 جنيها رسوما لاختبارات الناشئين فى مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام الستار على خطة قطاع الناشئين للموسم الجديد.

وأعلن أحمد المنشاوي رئيس قطاع الناشئين بالمقاصة، عن بدء اختبارات الموسم الصيفي بالقطاع في منتصف شهر يونيو الجارى، وذلك لجميع اللاعبين من مختلف الأعمار والقادمين من كل المحافظات حيث تقام الاختبارات على ملاعب مدينة ديمو الرياضية بالفيوم .

وقد تم تحديد المواعيد حسب الاعمار السنية كالتالي مواليد 2006، 2007، 2009، 2010، 2011، 2012 وذلك فى الفترة من 12 إلى 22 من شهر يونيو الجارى بينما ستقام اختبارات مواليد 2005، 2004، 2003، 2002، 2001، 2000، 99، 98، 97 في الفترة من 23 يونيو الجارى إلى 1 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ جميع الاختبارات الساعة 3 عصرا وفقا للمواعيد حسب الأعمار السنية، حدد مسئولو المقاصة قيمة رسوم استمارة خوض الاختبارات حيث ستكون مقابل 25 جنيها ويشرف على الاختبارات لجنة فنية من خبراء ونجوم كرة القدم بقيادة محمد عبد الجليل و أحمد المنشاوي و علي عاشور وحاتم حسن.