جهاز فنى جديد لـ"مياه البحيرة"...

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة وبالتنسيق مع لجنة الكرة على الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد بقيادة أحمد الشاذلي. ويتكون من أحمد الشاذلي مديرًا فنيًا، ومحمد عزوز وياسر منصور مدربين وأحمدكسبة إداري وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي ، محمد عليبة طبيبا. Advertisements من جانبه، قال أحمد الشاذلي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، وأن يحقق طموحهم فى المنافسة بقوة على الصعود والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد.

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