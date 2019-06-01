شكرا لقرائتكم الإعلان عن قائمة منتخب الملاكمة للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المقرر إنطلاقها فى شهر أغسطس المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كل من: عبد الرحمن محمد 52 كجم و مصطفى فهمى وزن 56 كجم و رمضان البكرى وزن 63 كجم و حمدى هيكل وزن 69 كجم و أحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم.

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وأكد غنيم أن اللاعبين متواجدين حاليا فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى إستعدادا للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها شهر يوليو المقبل.