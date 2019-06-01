شكرا لقرائتكم نتائج دورة الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فعاليات نهائي دورة الصيد التى أقيمت تحت رعاية موقع "الخليج 365" والتى يترأس لجنتها المنظمة سيد بدير، فى حضور محسن طنطاوى رئيس النادى ونائبه محمد همام والاعضاء محمد العقدة ومحمد شرف وحسين أبو السعود ومدير النادي اللواء شرين شمس وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة .

وحصل علي المركز الأول مواليد 2009، فريق صيد أكتوبر حيث فاز على سوبر ستار بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح وفى منافسات 2007 فاز فينورد على اكس لاند بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

و حصل علي المركز الأول فى منافسات مواليد 2005 فريق الأحلام الذى فاز علي يوسف المنياوي بنتيجة 4 / 0 بينما حصل على المركز الأول فى منافسات مواليد 2003

أولاد عادل برعي على أحمد ماهر بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح .، فى حضور محسن طنطاوى رئيس النادى ونائبه محمد همام والاعضاء محمد العقدة ومحمد شرف وحسين أبو السعود ومدير النادي اللواء شرين شمس وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة .

وحصل علي المركز الأول مواليد 2009، فريق صيد أكتوبر حيث فاز على سوبر ستار بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح وفى منافسات 2007 فاز فينورد على اكس لاند بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

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و حصل علي المركز الأول فى منافسات مواليد 2005 فريق الأحلام الذى فاز علي يوسف المنياوي بنتيجة 4 / 0 بينما حصل على المركز الأول فى منافسات مواليد 2003

أولاد عادل برعي على أحمد ماهر بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح .، فى حضور محسن طنطاوى رئيس النادى ونائبه محمد همام والاعضاء محمد العقدة ومحمد شرف وحسين أبو السعود ومدير النادي اللواء شرين شمس وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة .

وحصل علي المركز الأول مواليد 2009، فريق صيد أكتوبر حيث فاز على سوبر ستار بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح وفى منافسات 2007 فاز فينورد على اكس لاند بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

و حصل علي المركز الأول فى منافسات مواليد 2005 فريق الأحلام الذى فاز علي يوسف المنياوي بنتيجة 4 / 0 بينما حصل على المركز الأول فى منافسات مواليد 2003

أولاد عادل برعي على أحمد ماهر بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح .