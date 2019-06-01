شكرا لقرائتكم الجونة يعلن إصابة إسلام عبد النعيم بالرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة عن إصابة إسلام عبدالنعيم لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي. وكتب نادي الجونة عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "إصابة إسلام عبد النعيم بقطع في الرباط الصليبي.نتمنى للاعبنا الشفاء العاجل وعودة سريعة للملاعب". ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.



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