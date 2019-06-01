شكرا لقرائتكم إسلام محارب يقترب من العودة إلى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى إسلام محارب لاعب الأهلي ترحيبه بالعودة لناديه السابق سموحة الصيف المقبل حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة لإنتقالات الصيفية المقبلة.

كان محارب مع الأهلي منذ فترة طويلة لوجهة نظر فينة خاصة بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذى إستبعد اللاعب من حساباته منذ عدة اشهر.

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وتلقى محارب العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة من بينها نادى سموحة، لكنه لم يناقشها إنتظاراً لتحديد مصيره مع القلعة الحمراء.

وأكد محارب لبعض المقربين منه أنه لا يمانع فى العودة لسموحة حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن الأهلي.