شكرا لقرائتكم إسلام محارب يقترب من العودة إلى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى إسلام محارب لاعب الأهلي ترحيبه بالعودة لناديه السابق سموحة الصيف المقبل حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة لإنتقالات الصيفية المقبلة.
كان محارب مع الأهلي منذ فترة طويلة لوجهة نظر فينة خاصة بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذى إستبعد اللاعب من حساباته منذ عدة اشهر.
وتلقى محارب العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة من بينها نادى سموحة، لكنه لم يناقشها إنتظاراً لتحديد مصيره مع القلعة الحمراء.
وأكد محارب لبعض المقربين منه أنه لا يمانع فى العودة لسموحة حال إتخاذ قرار نهائي بالرحيل عن الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام محارب يقترب من العودة إلى سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.