شكرا لقرائتكم العدالة يتعاقد مع المدرب إسكندر.. ويجدد عقد نادر المولد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة العدالة تعاقدها مع المدرب التونسي إسكندر القصري لقيادة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وقاد القصري فرق الترجي وترجي جرجيس والاتحاد المنيستيري واتحاد تطاوين ومستقبل قابس في تونس. ومن جهة أخرى أعلن العدالة تجديد عقد نادر المولد قائد الفريق لموسمين قادمين دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وهو اللاعب الثاني الذي تم تجديد عقده بعد مهاجم الفريق أندريا.

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