شكرا لقرائتكم الشرطة الإسبانية تقبض على 4 مشجعين إنجليز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة مشجعين بريطانيين بسبب العديد من الاعتداءات في وسط مدريد، والتي تم اكتشافها بواسطة الجهاز الأمني الخاص الذي تم نشره في شوارع العاصمة تزامنا مع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يجمع الليلة بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وتورط المشجعون الأربعة في اعتداءات مختلفة، من بينها الاعتداء على رجال من الشرطة الإسبانية. ومن المقرر أن يتم نشر أعداد هائلة من رجال الشرطة تقدر بنحو 4 آلاف و700 فرد أمن، في شوارع مدريد وفي جميع أنحاء العاصمة الإسبانية لضبط الأمن خلال المباراة النهائية التي تقام في استاد واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.