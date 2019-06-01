UCL بلس: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار ماتش ليفربول ضد توتنهام...

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توافدت جماهير ليفربول بكثرة على العاصمة الأسبانية لمساندة فريقها في المباراة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير بنهائي البطولة الاوروبية وسط تواجد عدد قليل من جماهير الفريق اللندني.

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وصل يورجن كلوب ولاعبي الفريق الأحمر إلى الاستاد الذي سيقام عليه مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر يلا شوت من أجل الاستعدادات الأخيرة قبل خوض اللقاء الحاسم.

أياً كان الفريق الفائز في لقاء الليلة على المستطيل الأخضر فتأكد فقدان ريال مدريد لتاجه الأوروبي بعد 1099 يوماً من السيطرة على البطولة القارية الهامة.

تشكيلة ليفربول الرسمية هي: في حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.