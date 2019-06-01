رسميًا.. الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم موقفه من استكمال الدوري

كتب- عمر قورة:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الاجتماع الذي عقده مساء اليوم السبت انتظار رد اتحاد الكرة لحسم موقف الأحمر من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة يوم السبت الماضي يخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية. (طالع القرارات)

وناقش الأهلي في اجتماعه عدة أمور في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري، في ضوء قرارات المجلس...