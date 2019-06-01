الجماهير تشعل الأجواء في مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب محمد طاهر ابو الجود
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من العاصمة الإسبانية مدريد، ترصد إشعال الجماهير الأجواء قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في التاسعة مساء اليوم السبت، نحو ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي ليفربول الإنجليزي مع مواطنه توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ليفربول حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل...
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