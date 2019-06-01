"كمبيوتر عملاق" يرشح ليفربول لإسقاط توتنهام وإحراز دوري أبطال أوروبا

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حظي ليفربول بترشيح آخر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه مواطنه توتنهام هوتسبير على استاد "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في نهائي إنكليزي خالص.

وبعدما رشح الخبراء ليفربول لإحراز اللقب القاري لاعتبارات فنية تتعلق بمستوى لاعبيه، ثم رشحته الجماهير لاعتبارات عاطفية تتعلق بعراقة النادي وتاريخه، فقد جاء الدور هذه المرة على التكنولوجيا حيث رشحت شركة "سبورت ناسيون بيت" المتخصصة في المراهنات الرياضية بأن يحقق أبناء "الآنفيلد رود" البطولة اعتماداً على ما وصفته صحيفة "الميرور" البريطانية بتوقعات "الكمبيوتر العملاق".

وانطلقت التوقعات من معطيات تتعلق بسجل المباريات السابقة بين الفريقين في الدوري الإنكليزي، بالإضافة إلى رصيد ليفربول على الصعيد القاري، الذي كان له حضوراً متميزاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعكس منافسه توتنهام.

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هذا وحصل ليفربول على فرصة الفوز باللقب الأوروبي بنسبة بلغت 65%، مقابل فرصة اقل لتوتنهام هوتسبير بنسبة بلغت 35%.

ولم يكتفي الكمبيوتر العملاق بتوقع النتيجة النهائية، ولكن تعداه لتوقع تفاصيل المباراة، بعدما رشح ان يحسم ليفربول المواجهة في الأشواط الأصلية بنسبة بلغت 55%، فيما جاءت ما نسبته 21% لصالح توتنهام، مع توقعه في حال التمديد للأشواط الإضافية بأن لا تتجاوز حظوظ ليفربول لإحراز اللقب سوى 10% وتوتنهام 6%، فيما توقع وصول المباراة لركلات الترجيح بنسبة 8%.

وتوقع "الكمبيوتر العملاق" ان ينجح المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول من التسجيل في المباراة بنسبة بلغت 40%، بينما توقع ان يتمكن الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير من هز شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر بنسبة بلغت 33%.

