أوساكا تخرج من الدور الثالث وهاليب تبلغ الرابع في رولان غاروس

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فشلت المصنفة أولى عالميا اليابانية ناومي أوساكا في مسعاها لإحراز لقب ثالث كبير تواليا في بطولات كرة المضرب، بخروجها السبت من الدور الثالث لرولان غاروس الفرنسية، والذي شهد عبور المصنفة ثالثة وحاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب الى الدور الثالث.

وتلقت أوساكا خسارة مفاجئة أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا 4-6 و2-6، بينما تفوقت هاليب على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-2 و6-1.

وكانت أوساكا التي ضمنت البقاء في صدارة تصنيف المحترفات بصرف النظر عن نتيجتها في باريس، تبحث عن لقب ثالث تواليا في الغراند سلام بعد بطولتي فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019.

لكن التشيكية (23 عاما ومصنفة 42) استغلت على أكمل وجه الأداء المتأرجح لليابانية (21 عاما) منذ بداية البطولة الفرنسية. وبعدما احتاجت أوساكا في مباراتي الدورين الأول والثاني الى قلب تخلفها بمجموعة، ارتكبت اليوم 38 خطأ مباشرا لتسقط عند العقبة الثالثة في باريس.

وقالت سينياكوفا "الأمر مذهل، لا يمكنني أن أصدق، أنا سعيدة جدا"، مضيفة "قدمت أفضل كرة مضرب لدي وآمل في أن أواصل".

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ولم تتمكن أوساكا في المجموعة الأولى من استغلال سبع فرص أتيحت لها لكسر إرسال منافستها، قبل أن تحقق الأخيرة ذلك وتتقدم 5-4. وواصلت التشيكية، وهي المصنفة أولى عالميا في فئة الزوجي، من كسر إرسال أوساكا مرة جديدة في الشوط الخامس من المجموعة الثانية لتتقدم 3-2، وتضيف إليها كسرا ثانيا منحها التقدم 5-2 وبعدها المجموعة.

وهي المرة الأولى التي تصل سينياكوفا الى ثمن نهائي بطولة كبرى، وستلاقي في الدور المقبل الأميركية ماديسون كيز المصنفة 14، الفائزة في الدور الثالث على الروسية آنا بلينكوفا 6-3، 6-7 (5-7) و6-4.

الى ذلك، احتاجت هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا، الى نحو 55 دقيقة فقط للتغلب على منافستها المصنفة 27 التي بدا أنها تعاني من إصابة استدعت تدخل المعالج الفيزيائي خلال المجموعة الثانية.

ورأت هاليب التي أحرزت العام الماضي في رولان غاروس لقبها الوحيد حتى الآن في الغراند سلام، أن المباراة لم تكن بالسهولة التي قد توحي بها النتيجة، مشيرة الى أنها واجهت "لاعبة تقاتل من أجل كل نقطة".

وتلاقي الرومانية في الدور المقبل الفائزة في المباراة بين البورتوريكية مونيكا بويغ المصنفة 59 وحاملة الذهبية الأولمبية في دورة ريو 2016، أو البولونية إيغا شفيانتك (18 عاما ومصنفة 104 عالميا).