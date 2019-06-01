شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعقد جلسه مع لاعبى المقاولون العرب استعداداً لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم، السبت، حيث يواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره بتروجت في الدورى العام.

ومن المنتظر أن يتحدث النحاس عن ضرورة الفوز فى مباراة بتروجت وحصد ثلاث نقاط ثمينة على أرض الفريق البترولى لتدعيم حظوظ ذئاب الجبل فى دخول المربع الذهبى.

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وتقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت فى العاشرة مساء غد، الاثنين، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، فيما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، إلا أن المقاولون يتبقى لهم مباراتا بتروجت والأهلي.