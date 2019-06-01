شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المقرر انطلاقها فى شهر أغسطس المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبد الرحمن محمد 52 كجم و مصطفى فهمى وزن 56 كجم و رمضان البكرى وزن 63 كجم و حمدى هيكل وزن 69 كجم و أحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم.

وقال غنيم إن اللاعبين متواجدين حاليا فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى استعدادا للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها شهر يوليو المقبل.