اخبار الرياضه

الملاكمة يعلن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المقرر انطلاقها فى شهر أغسطس المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبد الرحمن محمد 52 كجم و مصطفى فهمى وزن 56 كجم و رمضان البكرى وزن 63 كجم و حمدى هيكل وزن 69 كجم و أحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم.

وقال غنيم إن اللاعبين متواجدين حاليا فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى استعدادا للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها شهر يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملاكمة يعلن قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا