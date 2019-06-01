تعرف علي الجهاز المعاون لأحمد الشاذلي في مياه البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة وبالتنسيق مع لجنة الكرة على الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد بقيادة أحمد الشاذلي ويتكون من أحمد الشاذلي مديرًا فنيًا، ومحمد عزوز وياسر منصور مدربين وأحمدكسبة إداري وأبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي ، محمد عليبة طبيبا من جانبه تمنى أحمد الشاذلي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، وأن يحقق طموحهم فى المنافسة بقوة على الصعود والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد.

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