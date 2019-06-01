شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين اتحاد التايكوندو ولجنة المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم جلسة مع لجنة المدربين التى تم تشكيلها خلال الساعات الماضية ، بمقر الاتحاد وبحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة . حضر الجلسة أعضاء لجنة المدربين و احمد سلطان عضو مجلس الإدارة و القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و عمرو سليم رئيس الاتحاد . شهدت الجلسة تأكيد عمرو سليم على أهمية نجاح و تفعيل اللجنة وعملها حتى تقوم بالمهام التى تشكلت لأجله . وتتكون اللجنة من سيف العربى رئيسا ،و عويس عبد النبى نائبا له ، احمد عبد الغفار مقررا ، وفى العضوية كل من صلاح رشدى ، و ايهاب البرى ، و محمد شافعى ، و حسنى الغندور ، و مروة صلاح ، بالإضافة إلى اسماعيل مهران

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