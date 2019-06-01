شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر: "دكة قوية" شعار الإنتاج الحربى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه يسعى لتكوين دكة بدلاء قوية فى الموسم الجديد تكون سلاحه طوال مباريات البطولة.

وقال أشرف عامر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عانينا هذا الموسم من الإصابات التى خطفت أبرز نجومنا مثل عامر عامر ومحمد رجب وأحمد دويدار، وتأثرت نتائج الفريق بالغيابات، لذا نسعى للتعاقد مع صفقات قوية لتقديم موسم مميز".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "طموحنا فى الموسم الجديد المربع الذهبى لاسيما فى وجود مختار مختار المدير الفنى الكفء واللاعبين المتميزين فى هيكل الفريق".

Advertisements

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام.

ونجح الإنتاج الحربى فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 42.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".