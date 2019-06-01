شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعاليات نهائى دورة الصيد الكروية برعاية سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات نهائى دورة الصيد التى أقيمت تحت رعاية موقع "سوبر كورة" والتى يترأس لجنتها المنظمة سيد بدير، فى حضور مجلس نادى الصيد، واللواء شرين شمس وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة.

وحصل على المركز الأول مواليد 2009 فريق صيد أكتوبر، حيث فاز على سوبر ستار بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح، وفى منافسات 2007 فاز فينورد على إكس لاند بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

وحصل على المركز الأول فى منافسات مواليد 2005 فريق الأحلام الذى فاز على يوسف المنياوى بنتيجة 4 / 0، بينما حصل على المركز الأول فى منافسات مواليد 2003 أولاد عادل برعي على أحمد ماهر بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

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