الكاف يرد لمصراوي: هل يغيب الـ VAR عن أمم إفريقيا بعد أحداث رادس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال سليمان وابري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه وحتى هذه اللحظة لن يكون هناك تغيير في خطة الاتحاد لاستخدام تقنية حكم الفيديو في نهائيات أمم إفريقيا المقرر لها أن تُقام في مصر الشهر المقبل.

وكان الكاف قد أعلن في وقتٍ سابق أنه سيتم استخدام تقنية VAR في 8 مباريات في كأس الأمم وذلك بداية من الدور ربع النهائي.

وشهد نهاية دوري أبطال إفريقيا تعطل تقنية الحكم المساعد لأسباب فنية مما جعل فريق الوداد يُقرر عدم استكمال المباراة بعد أن ألغى الحكم هدفًا صحيحًا لبطل المغرب ليتم اعتبار الترجي بطلاً لهذه النسخة ليُضيف النجمة الرابعة له.

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وقال وابري من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "المكتب التنفيذي للكاف قرر استخدام تقنية الحكم المساعدة في كأس الأمم الإفريقية ولن تراجع عن هذه الفكرة حتى الوقت الحالي أو حتى هذه اللحظة."

وأضاف: "هناك شركات كثيرة معتمدة من جانب الفيفا والخاصة بتقنية الفيديو، إذا ظهر أي قصور من جانب الشركة الحالية - الشركة المسؤولة عن الحكم المساعد في دوري الأبطال والكونفيدرالية - فسيتم الاستعانة بشركة أخرى."

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد أحمد رئيس الكاف دعا لمكتب تنفيذي عاجل يوم الثلاثاء لمناقشة أحداث ملعب رادس.