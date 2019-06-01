تقرير.. نهائي الأبطال.. هل يعوض توتنهام فارق "ربع مليار" أمام ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بفوارق شاسعة بين التكلفة الاقتصادية للتشكيلتين الأساسيتين للفريقين، يخوض ليفربول وتوتنهام هوتسبر المواجهة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويحتضن ستاد واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء اليوم السبت، ويشهد الظهور الأول تاريخيًا لتوتنهام هوتسبر.

ورغم أن العديد من نجوم ليفربول لم يكلف التعاقد معهم قائمة الفريق الكثير، إلا أن تقدم الفريق خلال الموسمين الأخيرين شجع إدارة الفريق الإنجليزي على إبرام صفقات ضخمة رفعت كثيرًا من قيمة التشكيل الأحمر.

وفي المقابل عكف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على تصعيد العديد من الأسماء الشابة التي لم تكلف إدارة النادي اللندني الكثير، مما ساهم في تواضع القيمة الإجمالية لتشكيل توتنهاو الأساسي.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قيمة لاعبي التشكيلتين الأساسيتين لطرفي نهائي الأبطال، حيث بلغت قيمة تشكيل ليفربول 331.5 مليون جنيه إسترليني، في مقابل 129.5 مليون جنيه إسترليني لتشكيل توتنهام.

وتبعًا لقيمتي التشكيلتين، بلغ الفارق بينهما 202 مليون جنيه إسترليني لمصلحة ليفربول، وهو الرقم الذي يفوق ربع مليار يورو.

وفيما يلي قيمة التعاقد مع نجوم تشكيلتي ليفربول وتوتنهام، بالجنيه الإسترليني:

ليفربول:

Advertisements

حراسة المرمى: أليسون "67 مليون"

خط الدفاع: روبيرسون "8مليون" - فان دايك "75 مليون" - جوميز "3.5 مليون" - أليكساندر أرنولد "صفر"

خط الوسط: هندرسون "16 مليون" - فابينيو "44 مليون" - فينالدوم "25 مليون"

خط الهجوم: ماني "30 مليون" - صلاح "34 مليون" - فيرمينو "29 مليون"

توتنهام هوتسبر:

حراسة المرمى: لوريس "12 مليون"

خط الدفاع: روز "1 مليون" - فيرتونخين "8 مليون" - ألدرفايريلد "11.5 مليون" - تريبيير "3.5 مليون"

خط الوسط: سون "22 مليون" - إيركسن "11.5 مليون" - سيسوكو "30 مليون" - مورا "25 مليون" - ديلي آلي "5 مليون"

خط الهجوم: كين "صفر"