ناقش مجلس إدارة النادى فى أجتماعه اليوم السبت برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الموضوعات. جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى. وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتى أتخذها فى أجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25/5/2019 وتم إخطار إتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي. وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الإنتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.. كما قرر المجلس – اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وذلك بناءًا على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الأشراف على قطاع الكرة. – تفويض ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15يونيو. وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الأسكواش. – تشكيل لجنة ثلاثية تضم ابراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الادارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي – الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي وتفويض الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط بأختيار أعضاء اللجنة هذا وأعتبر المجلس جلسته ممتدة لإجتماع أخر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرارات اجتماع مجلس الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.