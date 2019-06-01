كاف يدرس اعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الابطال

ترددت انباء داخل اروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ان الاتحاد يدرس اعادة مباراة الوداد المغربي ضد الترجي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا بعد الاحداث التي شهدتها المباراة. ابطال إفريقيا بعد الاحداث التي شهدتها المباراة. وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" لتأكيد صحة الهدف الذي سجله الاعب أيمن حسوني لينهي الحكم الجامبي بكاري جاسما اللقاء واعتبار والوداد منسحبا ليتوج الترجي باللقب.

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