سيطرة مصرية على عرش التصنيف العالمي للاسكواش رجال وسيدات

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش اليوم السبت عن التصنيف العالمي للاعبين لشهر يونيو المنقضي وشهد التصنيف سيطرة مصرية بشكل كبير على مستوى الرجال والسيدات وجاء كالأتي:

تصنيف الرجال .. واصل على فرج تربعه

على عرش الاسكواش العالمى ومعه 4 مصريين هم محمد الشوربجي في المركز الثاني ، طارق مؤمن في المركز الثالث، كريم غيد الجواد فيالمركز الرابع، محمد أبو الغار في المركز السابع.

تصنيف السيدات ..

واصلت رنيم الوليلى تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمى للاسكواش وتقدمت نوران جوهر 3 مراكز لتحتل المركز الرابع وتواجدت نور الشربيني في المركز الثاني وتأخرت نور الطيب مركزين لتكون في المركز الخامس.