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سيطرة مصرية على عرش التصنيف العالمي للاسكواش رجال وسيدات

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أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش اليوم السبت عن التصنيف العالمي للاعبين لشهر يونيو المنقضي وشهد التصنيف سيطرة مصرية بشكل كبير على مستوى الرجال والسيدات وجاء كالأتي:

تصنيف الرجال .. واصل على فرج تربعه

على عرش الاسكواش العالمى ومعه 4 مصريين هم محمد الشوربجي في المركز الثاني ، طارق مؤمن في المركز الثالث، كريم غيد الجواد في
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المركز الرابع، محمد أبو الغار في المركز السابع.

تصنيف السيدات ..

واصلت رنيم الوليلى تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمى للاسكواش وتقدمت نوران جوهر 3 مراكز لتحتل المركز الرابع وتواجدت نور الشربيني في المركز الثاني وتأخرت نور الطيب مركزين لتكون في المركز الخامس.

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