على حسن و مؤمن مهران يتأهلان لنصف نهائي بطولة كأس العالم الكانوي والكياك

تأهل الثنائي على حسن و مؤمن مهران إلى دور نصف النهائى فى منافسات القارب الزوجي لمسافة 200متر، في بطولة كأس القارب الزوجي لمسافة 200متر، في بطولة كأسالعالم للكانوي والكياك للمرحلة الثانية و المقامة بمدينة ديسبورج في ألمانيا. ويخوض الثنائي المصري منافسات نصف النهائى غدا الأحد.

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