رسميا.. الاتحاد المغربي يقاطع بطولات إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم مقاطعة كافة البطولات الإفريقية، وذلك بعد انتهاء الاجتماع الطارئ الذي انتهى منذ قليل، لبحث تداعيات فضيحة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي..
وانتهى اجتماع الاتحاد المغربي إلى العديد من القرارات الهامة فيمقدمتها، مقاطعة المنتخب المغربي لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019، ومقاطعة الأندية المغربية لبطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
كما قرر الاتحاد المغربي تقديم شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التجاوزات التي
وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء إلى تقنية الفيديو "الفار" لتأكيد صحة الهدف الذي سجله اللاعب أيمن حسوني لينهي الحكم الجامبي بكاري جاسما اللقاء واعتبار والوداد منسحبا ليتوج الترجي باللقب.
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