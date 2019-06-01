فوزي لقجع: جذور فساد التحكيم في أفريقيا تمتد لسنوات

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد لن يتهاون في حق نادي الوداد بعد فضيحة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه يعلم جيدا أنه ليس بصدد تصحيح أخطاء تحكيمية ولا بصدد تقييم شخص معين ولكنه

بصدد محاربة أخطبوط فساد كروي.

وقال لقجع أنا جاهز للحرب دفاعا عن حقوق فرق ومنتخبات بلاده ضد الفساد الذي يتحكم في المنظومة لافتا إلى أنه يعرفهم جيدا كما يعرفونه.

واضاف: أعرف الذين نشروا الفساد في ميدان التحكيم خلال سنوات وسنوات وحان الوقت لمحاربتهم.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" لتأكيد صحة الهدف الذي سجله الاعب أيمن حسوني لينهي الحكم الجامبي بكاري جاسما اللقاء واعتبار والوداد منسحبا ليتوج الترجي باللقب.