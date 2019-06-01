كاف يدرس إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة مباراة الترجي والوداد

يدرس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد إقالة لجنة الحكام، بعدفضيحة مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقياأمس.
وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف
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