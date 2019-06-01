كاف يدرس إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة مباراة الترجي والوداد

يدرس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد إقالة لجنة الحكام، بعدفضيحة مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمس. أمس. وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء إلى تقنية الفيديو "الفار" لتأكيد صحة الهدف الذي سجله اللاعب أيمن حسوني لينهي الحكم الجامبي بكاري جاسما اللقاء واعتبار والوداد منسحبا ليتوج الترجي باللقب.

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