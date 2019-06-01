نايل نصار يتوج بفضية بطولة الأبطال العالمية للفروسية في ألمانيا

توج الفارس نايل نصار لاعب منتخب مصر للفروسية، بفضية بطولة الأبطال العالمية للفروسية والمقامة حاليا في ألمانيا. حاليا في ألمانيا. وحقق نايل فضية بطولة الأبطال بعد أداء رائع، حيث أنهى شوطي النهائي وشوط كسر التعادل بلا أخطاء وبفارق 23 جزءا من الثانية فقط عن صاحب المركز الأول.

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