منتخب السويس يدعم صفوفه استعداداً للقسم الثاني

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واصل الفريق الأول لنادي منتخب السويس بقيادة ميمي عبدالرازق تدعيم صفوفه استعداداً لموسم صعب وشاق بدوري القسم الثاني ، وأتم مجلس الإدارة برئاسة محمد هلال التعاقد مع خمس صفقات.
وحصل النادي علي خدمات كل من، محمد عاطف حارس مرمي الحمام وماهر العشري مهاجم المنصورة وأسامة مرعي صانع ألعاب طنطا وعبدالله شلبي مدافع جمهورية شبين ونادر
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