منتخب السويس يدعم صفوفه استعداداً للقسم الثاني

واصل الفريق الأول لنادي منتخب السويس بقيادة ميمي عبدالرازق تدعيم صفوفه استعداداً لموسم صعب وشاق بدوري القسم الثاني ، وأتم مجلس الإدارة برئاسة محمد هلال التعاقد مع خمس صفقات. وحصل النادي علي خدمات كل من، محمد عاطف حارس مرمي الحمام وماهر العشري مهاجم المنصورة وأسامة مرعي صانع ألعاب طنطا وعبدالله شلبي مدافع جمهورية شبين ونادر السيد هداف شبان بدواي بالقسم الثالث. ويسعي مجلس الإدارة والجهاز الفني لتدعيم الصفوف بعناصر مميزة حتي يعود الفريق للمنافسة علي أمل الصعود لدوري الأضواء والشهرة في ظل مجموعة نارية تضم أكثر من فريق يسعي للصعود.

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