اونلاين | ليفربول وتوتنهام بث مباشر مشاهدة اونلاين live ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع

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وتوتنهام مباشر بدون تقطيع كورة ستار، يعود فرمينهو لقيادة هجوم ليفربول في تشكيلة الريدز الرسمية لمباراة توتنهام بعد غياب طويل للإصابة، حيث لم يتواجد المهاجم البرازيلي في مباراتي الدور نصف النهائي أمام برشلونة وسيتواجد بجانب محمد صلاح وساديو ماني في خط المقدمة، وخلفهم الثلاثي فابينهو، ملينر، فاليندوم في خط الوسط للريدز، وتحوم شكوك كبيرة حول مشاركة هاري كين أساسياً من بداية المبارة في هجوم توتنهام.

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ليفربول وتوتنهام بث مباشر مشاهدة اونلاين live ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا بدون تقطيع