اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع | كورة ستار livehd7 ليفربول SALAH STAR

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مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على:

beIN SPORTS HD4 - beIN SPORTS HD3 - beIN SPORTS HD2 - beIN SPORTS HD1 - beIN SPORTS 4K

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

نهائي دوري ابطال اوروبا

beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

4K

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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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أرقام قبل المواجهة

هذه هي المشاركة التاسعة لليفربول في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، أكثر من أي فريق إنكليزي آخر – حصد اللقب 5 مرات لكنه خسر في آخر نهائيين.

هذه أول مباراة نهائية لفريق توتنهام في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال وهو ثامن فريق إنكليزي يصل إلى هذه المرحلة – آخر 5 فرق خاضت أول مباراة نهائية لها في المنافسة خسرت (تشيلسي 2008، أرسنال 2006، موناكو 2004، ليفركوزن 2002، فالنسيا 2000).

هذه ثاني مرة يلتقي فريقان إنكليزيان في مباراة نهائية في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فوز مان يونايتد على تشيلسي في 2008.

فاز ليفربول في لقاءيه أمام توتنهام هذا الموسم – التقيا 3 مرات خلال موسم واحد 13 مرة من قبل وفاز ليفربول في جميع لقاءات الموسم مرة واحدة فقط خلالها (4 مرات في 1985- 1986).

خسر ليفربول في المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي – آخر فريق خسر في نهائيين متتاليين في المنافسة كان فالنسيا في 2000 و2001.

خسر ليفربول في آخر 4 مباريات نهائية لعبها في المنافسات المحلية والأوروبية الكبرى، بينما خسر توتنهام في آخر نهائيين كبيرين.

هذه ثالث مباراة نهائية ليورغن كلوب في منافسة أوروبية كبرى مع ليفربول – بوب بايزلي فقط وصل أكثر مع الفريق (4).

ماوريسيو بوتشتينو ثالث مدرب فقط يقود توتنهام إلى مباراة نهائية في منافسة أوروبية كبرى، بعد بيل نيكولسون وكيث بوركينشو.

سجل مهاجم ليفربول ساديو ماني في خسارة ليفربول 3-1 في المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي، وقد يصبح ثاني لاعب في الفريق يسجل في نهائيين مختلفين في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال بعد فيل نيل (1977 و1984).

قد يصبح مهاجم ليفربول ساديو ماني أول لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال منذ فرانز روث مع بارين ميونخ في 1975 و1976.