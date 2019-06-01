اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل الليلة، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية (مدريد) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

صعد الريدز للمباراة النهائية، بفوزه على برشلونة أربعة أهدف، مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وفي المقابل، حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على أياكس الهولندي، بعد انتهاء مجموع المباراتين (3- 3).

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

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ويستعرض "الخليج 365" القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام.

بي إن سبورتس 1 .. المعلق رءوف خليف وخليل البلوشي.

بي إن سبورتس 2 .. المعلق يوسف سيف وعلي محمد علي.

بي إن سبورتس 3 .. المعلق حفيظ دراجي.

بي إن سبورتس 4 .. المعلق محمد بركات وهيثم فاروق.