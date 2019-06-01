اونلاين | مباراة ليفربول وتوتنهام - beIN SPORTS بث حي لايف ليفربول ضد توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ليفربول وتوتنهام - beIN SPORTS بث حي لايف ليفربول ضد توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة ليفربول وتوتنهام - beIN SPORTS بث حي لايف ليفربول ضد توتنهام

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يقود طاقم تحكيم سلوفيني المباراة بقيادة الحكم دامير سكومينا وهو حكم مميز وحصل على الشارة الدولية منذ عام 2003 وسبق وأدار العديد من المباريات الهامة أبرزها نهائي يورو 2007 وأدار الحكم السلوفيني من قبل لليفربول 5 مباريات خسر خلالها الريدز 4 لقاءات وكانت آخر مباراة أدارها لرفاق محمد صلاح أمام نابولي والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريقه في مباراة اليوم بعدما واصل التوهج هذا الموسم وحصل على لقب هداف البريميرليج برصيد 22 هدفا مناصفة مع الجابوني أوباميانج و السنغالي ساديو ماني ويسعى الفرعون المصري لكتابة التاريخ بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي أمام ريال مدريد ليصبح أول لاعب مصري يفوز بالبطولة وثالث لاعب عربي يحصل على البطولة بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي ويمتلك صلاح سجلا مميزا أمام السبيرز حيث نجح في التسجيل أكثر من مرة بشباك توتنهام بالبريمير ليج وستكون المباراة مذاعة حصريا عبر قناة بي ان سبورت الرياضية صاحبة الحق الحصري في نقل البطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لنجمة الغيني نابي كيتا والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة برشلونة بينما سيكون توتنهام كامل العدد في لقاء اليوم.

مباراة ليفربول وتوتنهام - beIN SPORTS بث حي لايف ليفربول ضد توتنهام